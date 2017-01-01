Украина и Иран решают, как обеспечить безопасность перевозки тел погибших
Власти Украины и Ирана ведут переговоры насчет безопасной транспортировки погибших украинцев в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в среду, 8 января.
Самолеты предоставляют Минобороны и ГСЧС, и они уже готовы к вылету.
"Сейчас идут переговоры с иранской стороной относительно подтверждения безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев. Самолеты предоставляют Минобороны Украины и ГСЧС, и они готовы к вылету сразу после решения Ираном вопросам безопасности", - сказано в сообщении.
Ранее Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу и проверить весь гражданский авиафлот Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet