Опубликованы первые секунды после падения украинского лайнера в Иране

В соцсетях опубликованы первые секунды после крушения украинского самолета.

Первые секунды после падения украинского лайнера в Иране скриншот

Иранские СМИ опубликовали первые секунды после крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Видео было опубликовано на странице Tasnim News Agency в Twitter.

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На видео зафиксированы горящие обломки лайнера Международных авиалиний Украины.

В самолете украинских авиалиний находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 січня 2020 р.

Напомним, появились данные о гражданстве погибших в результате крушения самолета МАУ.

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