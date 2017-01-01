Опубликованы первые секунды после падения украинского лайнера в Иране
В соцсетях опубликованы первые секунды после крушения украинского самолета.
Иранские СМИ опубликовали первые секунды после крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Видео было опубликовано на странице Tasnim News Agency в Twitter.
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На видео зафиксированы горящие обломки лайнера Международных авиалиний Украины.
В самолете украинских авиалиний находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 січня 2020 р.
Напомним, появились данные о гражданстве погибших в результате крушения самолета МАУ.
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