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Опубликованы первые секунды после падения украинского лайнера в Иране

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В соцсетях опубликованы первые секунды после крушения украинского самолета.
Первые секунды после падения украинского лайнера в Иране
Первые секунды после падения украинского лайнера в Иране
скриншот

Иранские СМИ опубликовали первые секунды после крушения украинского самолета вблизи Тегерана. Видео было опубликовано на странице Tasnim News Agency в Twitter. 

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На видео зафиксированы горящие обломки лайнера Международных авиалиний Украины. 

В самолете украинских авиалиний находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 

Напомним, появились данные о гражданстве погибших в результате крушения самолета МАУ.

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