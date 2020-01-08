Лидер Ирана назвал "пощечиной" удар по базам США в Ираке

Хаменеи подчеркнул, что ракетные удары, в которых погибли 80 человек, все равно "не эквивалентны" убийству генерала Сулеймани.

Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Аятолла Али Хаменеи высказался о военном ответе Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани. Речь Хаменеи транслировало государственное иранское телевидение в среду, 8 января.

"Этой ночью мы дали им пощечину", - заявил он о ракетных обстрелах военных баз США в Ираке.

Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем убийство командующего иранским спецподразделением Кудс Касема Сулеймани.

"Это не было эквивалентно тому, что они (США - ред.) сделали", - сказал лидер Ирана.

Выступление Хаменеи прерывалось криками присутствующих "смерть Америке" и "смерть Израилю".

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Позже СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке. В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.

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