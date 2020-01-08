Лидер Ирана назвал "пощечиной" удар по базам США в Ираке
Аятолла Али Хаменеи высказался о военном ответе Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани. Речь Хаменеи транслировало государственное иранское телевидение в среду, 8 января.
"Этой ночью мы дали им пощечину", - заявил он о ракетных обстрелах военных баз США в Ираке.
Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем убийство командующего иранским спецподразделением Кудс Касема Сулеймани.
"Это не было эквивалентно тому, что они (США - ред.) сделали", - сказал лидер Ирана.
Выступление Хаменеи прерывалось криками присутствующих "смерть Америке" и "смерть Израилю".
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
Позже СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке. В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.
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