Турция обсудит с Путиным деоккупацию Крыма

Турция обсудит деоккупацию Крыма во время визита главы Кремля в страну, который состоится в среду, 8 января.

Путин встретится с турецкими чиновниками в связи с открытием Турецкого потока

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Турция пообещала Украине поднять перед президентом РФ Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма, пишет в среду, 8 января, ЕП.

Пристайко провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которого турецкий коллега выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране.

"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения всех граждан Украины, незаконно задержанных в России и на оккупированных территориях, во время сегодняшнего визита Путина", - написал Пристайко в своем Twitter.

Как известно, 8 января глава Кремля Владимир Путин посетит Турцию для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток в обход Украины по дну Черного моря.

Трубопровод природного газа Турецкий поток имеет общую мощность 31,5 млрд кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа.

Вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Напомним, российский газ по трубопроводу Турецкий поток начал поступать в Грецию и Северную Македонию. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил исполнительный директор болгарского Булгартрансгаза Владимир Малинов.

Как известно, церемония открытия Турецкого потока запланирована на среду, 8 января . В связи с этим Путин и летит в Турцию.

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