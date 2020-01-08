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Президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма - СМИ

Комментариев: 2
Россияне поздравили Керсти Кальюлайд с юбилеем бутылкой шампанского из аннексированного Крыма.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
EPA/UPG

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от посольства РФ бутылку шампанского из Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Посольство РФ отправило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского в честь ее 50-летия. По информации СМИ, лидер Эстонии не захотела принимать шампанское из оккупированного Крыма. 

В администрации Кальюлайд не прокомментировали данную ситуацию. 

Напомним, Эстония осудила Россию за поезд в Севастополь.

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Теги: Кальюлайд, Эстония, шампанское, РФ, Крым
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Комментариев (3)
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Из_бана    08.01.2020, 13:39
Оценка:  +4
Из_бана
Видимо их Абрау Дюрсо хуже чем Новый Свет.
Russian-Troll    08.01.2020, 14:13
Оценка:  0
Russian-Troll
Не надо тут, Абрау отличное шампанское, особенно Виктор Дровини, которое
П    08.01.2020, 13:35
Оценка:  +2
П
Краденое в подарок?
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