Президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма - СМИ

Россияне поздравили Керсти Кальюлайд с юбилеем бутылкой шампанского из аннексированного Крыма.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от посольства РФ бутылку шампанского из Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.



Посольство РФ отправило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского в честь ее 50-летия. По информации СМИ, лидер Эстонии не захотела принимать шампанское из оккупированного Крыма.



В администрации Кальюлайд не прокомментировали данную ситуацию.



Напомним, Эстония осудила Россию за поезд в Севастополь.

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