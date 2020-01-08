Президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма - СМИ
Россияне поздравили Керсти Кальюлайд с юбилеем бутылкой шампанского из аннексированного Крыма.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принимать в подарок от посольства РФ бутылку шампанского из Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Посольство РФ отправило Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского в честь ее 50-летия. По информации СМИ, лидер Эстонии не захотела принимать шампанское из оккупированного Крыма.
В администрации Кальюлайд не прокомментировали данную ситуацию.
Напомним, Эстония осудила Россию за поезд в Севастополь.
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