Словения эвакуирует военных с базы США в Ираке

Словения решила эвакуировать своих военных из американской базы в Ираке после ракетных ударов Ирана. Об этом говорится в заявлении министр обороны страны Карла Эрьявеца, опубликованном в среду, 8 января.

"В связи с атакой на аэропорт Эрбиля министр обороны Карл Эрьявец решил вывести шестерых словенских военнослужащих, принимающих участие в операции "Непоколебимая решимость", из района ее проведения. О решении были проинформированы президент Словении Борут Пахор, являющийся верховным главнокомандующим ВС страны, и премьер-министр республики Марьян Шарец", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при ракетных ударах по базам США на территории Ирака никто из словенских военнослужащих не пострадал.

Страна, которая станет их новым пунктом дислокации, не раскрывается.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек.