Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета

Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Иран не предоставит Украине и компании Boeing черный ящик с украинского самолета, который разбился 8 января. Об этом сообщило иранское официальное информагентство Mehr.

Читай также: На месте крушения украинского авиалайнера происходит сбор обломков и тел погибших

При этом агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщает, что были найдены два черных ящика с авиалайнера.

По словам неназванного чиновника, оба ящика повреждены, но информацию получить по ним можно

Читай также: Опубликованы первые секунды после падения украинского лайнера в Иране

При этом глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о том, что Киев и Тегеран будут координировать действия следственных групп, которые проведут расследование по крушению самолета.

“Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране“, - написал Пристайко в Twitter.

Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran.