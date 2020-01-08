Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета
Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Иран не предоставит Украине и компании Boeing черный ящик с украинского самолета, который разбился 8 января. Об этом сообщило иранское официальное информагентство Mehr.
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При этом агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщает, что были найдены два черных ящика с авиалайнера.
По словам неназванного чиновника, оба ящика повреждены, но информацию получить по ним можно
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При этом глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о том, что Киев и Тегеран будут координировать действия следственных групп, которые проведут расследование по крушению самолета.
“Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране“, - написал Пристайко в Twitter.
Spoke to Foreign Minister of #Iran Javad Zarif @JZarif. Both expressed our condolences. Agreed to coordinate further actions of our investigation groups closely to determine the cause of the terrible plane crash #PS752 in #Tehran.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 января 2020 г.
سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) 8 января 2020 г.
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه۱۸دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره)دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/jb4bLnxli9#Ukraine #UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #Boeing #سقوط_هواپیما pic.twitter.com/2V65h93XFb
🎥نخستین تصاویر از اصابت موشکهای سپاه به پایگاه ارتش تروریست آمریکا pic.twitter.com/Ej4MOJqDRs— خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) 8 января 2020 г.
Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. Спасатели исключили наличие выживших в авиакатастрофе.
Как бы МАУ мы не ругали, но статистика катастроф у них была чистая (до сего дня).