Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета

Комментариев: 6
Местные власти отказались передавать черные ящики ни Украине, ни компании Boeing.
Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета
Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета
EPA/UPG

Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что Иран не предоставит Украине и компании Boeing черный ящик с украинского самолета, который разбился 8 января. Об этом сообщило иранское официальное информагентство Mehr. 

Читай также: На месте крушения украинского авиалайнера происходит сбор обломков и тел погибших

При этом агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщает, что были найдены два черных ящика с авиалайнера.

По словам неназванного чиновника, оба ящика повреждены, но информацию получить по ним можно

Читай также: Опубликованы первые секунды после падения украинского лайнера в Иране

При этом глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о том, что Киев и Тегеран будут координировать действия следственных групп, которые проведут расследование по крушению самолета. 

“Оба выразили соболезнования. Договорились тесно координировать дальнейшие действия наших следственных групп, чтобы определить причину ужасной авиакатастрофы рейса PS752 в Тегеране“, - написал Пристайко в Twitter.

 

Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. Спасатели исключили наличие выживших в авиакатастрофе.

Поделись:
Теги: Иран, черные ящики, Boeing
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Николай510    08.01.2020, 15:19
Оценка:  -3
Николай510
"На воре шапка горит!" будут пытаться уничтожить всю информацию о подрыве лайнера, подобно русским во время подрыва Голландского лайнера в Донецке.
МаксимУм    08.01.2020, 15:10
Оценка:  +7
МаксимУм
всё таки ПЗРК?
Graddfeydd    08.01.2020, 15:18
Оценка:  +6
Graddfeydd
Или бомбу подложили в аэропорту - у них там радикалов хватает. Пишут, что Боинг 737-800 может на одном двигателе лететь, а тут еще и пожар перед падением (если видео настоящее).

Как бы МАУ мы не ругали, но статистика катастроф у них была чистая (до сего дня).
Kostos    08.01.2020, 14:41
Оценка:  +6
Kostos
И шож такое? Штобы биндеровцы и каратели не отдали Омерике, а та не подделала записи?
SINOBI-LIFE    08.01.2020, 14:33
Оценка:  +20
SINOBI-LIFE
Террористы как и на срассии скрывают свои следы!!!
tinkerrr    08.01.2020, 14:42
Оценка:  -12
tinkerrr
Сейчас по ходу все террористами стали, у кого оружие есть
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь