Ирак предупреждал США о готовящихся ударах - СМИ

Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, по каким базам Иран нанесет ракетные удары.

Запуск баллистической ракеты Zelzal во время учений КСИР в Иране (архивное фото) EРA/UPG

Иран сообщил властям Ирака о том, какие базы будут атакованы, а Багдад сообщил информацию американским официальным лицам. Об этом в среду, 8 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Читай также: США "закрыли небо" над Ираном и Ираком

По словам дипломатического источника телеканала, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, по каким базам Иран нанесет ракетные удары.

Также отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары.

По сведениям источника телеканала, иранская сторона также сообщила иракцам, к каким базам не следует приближаться.

Читай также: Трамп об атаке Ирана: Все в порядке

Напомним, минувшей ночью ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Позже СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке. В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram