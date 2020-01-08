Эрдоган и Путин запустили газопровод в обход Украины

Эрдоган и Путин официально запустили новый газопровод в обход территории Украины.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент РФ Владимир Путин и приняли участие в официальной церемонии открытия газопровода “Турецкий поток“. Об этом лидеры стран сообщили на официальной церемонии.

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Запуск газопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход территории Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле на официальной церемонии открытия.

Так, одна из труб предназначена для самой Турции, а остальное топливо отправится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Министр энергетики Турции Фатих Дёнмез заявил, что с открытием “Турецкого потока“ турецкая газотранспортная система, уже соединенная с газопроводами, ведущими с севера и востока, станет незаменимой для международного нефтегазового рынка.

Напомним, ранее Турция обсудит с Путиным деоккупацию Крыма

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