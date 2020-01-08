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Эрдоган и Путин запустили газопровод в обход Украины

Комментариев: 13
Эрдоган и Путин официально запустили новый газопровод в обход территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин и Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган
kremlin.ru

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент РФ Владимир Путин и приняли участие в официальной церемонии открытия газопровода “Турецкий поток“. Об этом лидеры стран сообщили на официальной церемонии

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Запуск газопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход территории Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле на официальной церемонии открытия.

Так, одна из труб предназначена для самой Турции, а остальное топливо отправится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Министр энергетики Турции Фатих Дёнмез заявил, что с открытием “Турецкого потока“ турецкая газотранспортная система, уже соединенная с газопроводами, ведущими с севера и востока, станет незаменимой для международного нефтегазового рынка.

Напомним, ранее Турция обсудит с Путиным деоккупацию Крыма

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Теги: Путин, Эрдоган, Газопровод
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Комментариев (13)
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Makcим    08.01.2020, 16:39
Оценка:  +3
Makcим
Хехе и какова пропускная способность сп?
zheka-yakob    08.01.2020, 17:04
Оценка:  -1
zheka-yakob
Достаточная.
Кстати, главное в ней газ есть ))) это намного лучше чем труба без газа.
Makcим    08.01.2020, 16:37
Оценка:  +5
Makcим
О, ботня на работе, просохли братушки синелобые? Весь боярышник вылакали? Запомните газ и остальные недры земли невосполняемые. А бумажек за которые у вас эти недры отбирают, ещё напечатают. Да и что вам от газа, все равно свинорусам кроме тв корма нечего не достанеться.
zheka-yakob    08.01.2020, 16:47
Оценка:  -6
zheka-yakob
Дупомовный, обогревайся сжигая кизяки )))))
Makcим    08.01.2020, 16:55
Оценка:  -1
Makcим
Хаха подгорает о. Правды-матушки?
Makcим    08.01.2020, 16:58
Оценка:  0
Makcим
И то правда, сам признал русский-язык жопошников! Плохо что русосвино другого не понимает.
zheka-yakob    08.01.2020, 17:03
Оценка:  -2
zheka-yakob
Дупомовный, мне на твою судьбу наплевать))))
Зорян_и_Шкиряк    08.01.2020, 16:34
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Почему Зеленского не пригласили? Украина что, не в теме???
nelci    08.01.2020, 16:33
Оценка:  -6
nelci
За шо боролыся на то и напоролыся!
i-Вес    08.01.2020, 16:27
Оценка:  -6
i-Вес
Здобулы.
Via_doloгosa    08.01.2020, 16:01
Оценка:  +2
Via_doloгosa
Мечты сбываются, ведь Украина хотела "избавится" от Российского газа, ей почти удалось, но кляти моцкали заставили подписать контракт на 5 лет....Зато через 5 лет долгожданная зависимость пройдет как страшный сон и безграничная незалёжнисть снизойдет аки манна небесная)
Жеральд    08.01.2020, 15:48
Оценка:  -4
Жеральд
чмошный кремль и его лилипут...еще называются *мышебратья*,*адиннарод*...Ось таке справжнє обличчя кремля...
zheka-yakob    08.01.2020, 15:52
Оценка:  +2
zheka-yakob
Остаточно прощавай, дупомовный ))))))
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