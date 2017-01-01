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В Москве жестоко избили сына Жванецкого

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Сына Михаила Жванецкого избили в ресторане в Москве.
Михаил Жванецкий с сыном
Михаил Жванецкий с сыном
Mash

В ночь на 8 января, в Москве, был избит сын известного писателя Михаила Жванецкого. Он госпитализирован с травмами головы. Об этом написал Telegram-канал Mash. 

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"24-летний Дмитрий Жванецкий этой ночью отдыхал в заведении на Минской улице, потом зашёл в караоке. Увидел, как обижают девушку, пошел требовать от пацанов извинений. Конфликт перерос в драку, закончилось всё печально: Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с кучей травм отвезли в больницу. Жванецкому поранили лицо, у друга — гематомы головы и перелом носа", - написали в Mash.

Напомним, Жириновский в центре Москвы раздавал деньги.

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Теги: Жванецкий, сын, избили
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