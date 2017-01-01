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В катастрофе с самолетом МАУ погибли студенты из Ирана

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В авиакатастрофе PS 752 погибли 13 студентов иранского технологического университета. Однако отмечается, что список погибших будет дополняться.
В университете предоставили список из 13 погибших выпускников
В университете предоставили список из 13 погибших выпускников

В катастрофе с украинским самолетом авиакомпании МАУ погибли студенты и выпускники иранского технологического университета городе Шариф. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на отдел по связям с общественностью университета.

Так, был представлен список из 13 выпускников университета, которые находились в самолете во время катастрофы. Однако это не полная информация, работники университета еще будут ее дополнять.

Ранее МАУ назвала имена погибших членов экипажа. Всего при крушении самолета в Иране погибли девять украинцев-членов экипажа и двое пассажиров.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, студенты, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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