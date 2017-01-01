Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак – СМИ

В направлении сирийско-иракской границы якобы выдвинулись около сотни грузовиков с военной техникой и имуществом.

Американские военнослужащие покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство SANA.

Утвеждается, что в направлении сирийско-иракской границы из провинции Хасеке выдвинулись 40 грузовиков с военной техникой и имуществом.

Еще 50 грузовиков выехали из города аль-Шадади, также направляясь в сторону Ирака.

В агентстве предположили, что эти действия являются подготовкой к "окончательному выводу оккупационных войск". Но эта информация пока не подтверждена из американских официальных источников.

В ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум американским базам в Ираке.

Иранские СМИ утверждают, что на базах в Ираке погибли 80 человек. Однако, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в результате иранских ракетных обстрелов военных баз США в Ираке ни среди американских, ни среди британских военных жертв не зафиксировано.

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