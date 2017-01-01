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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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Российское посольство отправило Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина в честь 50-летия.
Президент Эстонии отмечала юбилей 30 декабря
Президент Эстонии отмечала юбилей 30 декабря

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского. Об этом 8 января сообщило эстонское издание Eesti Ekspress.

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Напомним, Керсти Кальюлайд подарила президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед во время визита главы государства за границу.

Тонкий троллинг. Сеть о велосипеде для Зеленского

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Теги: Крым, президент, Эстония, вино, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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