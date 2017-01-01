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В Париже в колодце шасси самолета нашли тело ребенка

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Самолет авиакомпании Air France только прибыл из Кот-д'Ивуара. Сообщается, что ребенку на вид было около 10 лет.
В колодце шасси самолета Air France обнаружили тело ребенка
В колодце шасси самолета Air France обнаружили тело ребенка

Тело 10-летнего ребенка обнаружили в колодце шасси пассажирского самолета Air France, приземлившегося в Париже. Об этом сообщает ВВС в среду, 8 января.

По данным Air France, "безжизненное тело безбилетного пассажира" было обнаружено рано утром в аэропорту Шарля де Голля. Труп обнаружили в колодце шасси самолета, который прилетел из Кот-д'Ивуара.

"Авиакомпания выражает свои соболезнования и сожалеет об этой человеческой трагедии", - сказано в заявлении Air France.

Напомним, что ранее из самолета над Лондоном выпало тело безбилетника. Труп упал в метре от местного жителя, который загорал в своем саду. В техническом отсеке самолета нашли вещи погибшего.

Также сообщалось, что два перуанца погибли, пытаясь улететь из Эквадора в стойке шасси. Погибшие были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Гуаякиль после взлета самолета, который направлялся в Нью-Йорк.

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Теги: дети, самолет, тело, труп, Air France, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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