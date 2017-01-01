Приостановлен транзит нефтяных танкеров Саудовской Аравии через воды Ирана

Суда пока не будут курсировать через Ормузский залив в связи с обострением в отношениях Ирана и США в регионе.

В связи с иранскими ракетными обстрелами военных баз США в Ираке танкерный оператор Bahri приостанавливает движение судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает WSJ в среду, 8 января.

"Рекомендуется воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16:00 8 января по саудовскому время", - сказано в сообщении Bahriю

Нефтяной гигант Saudi Aramco рассматривает возможность перевозки своих продуктов в обход Ормузского пролива, информируют источники WSJ.

Суточный фрахт нефтяных танкеров класса VLCC взлетел в стоимости до 130 тыс. долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив.

Компания располагает более чем 30 танкерами VLCC. Всего через Ормузский пролив, представляющий собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Напомним, минувшей ночью ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке. В результате ракетного обстрела Ираном военной базы США в Ираке погибли 80 человек, утверждают иранские госСМИ и добавляют, что у Ирана есть еще сотня целей в регионе.

Позже лидер Ирана заявил, что удар по американским базам был лишь "пощечиной".

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