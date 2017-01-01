Трамп: Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие

Президент США сделал соответствующее заявление.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление касательно бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке. Иранские власти тогда заявили, что нападение было самообороной.

Читай также: Гончарук объяснил, почему полеты над Ираном не были запрещены

“Иран принял и осуществил пропорциональны меры по самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН, направленные на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц“, - отметил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Речь идет об убитом американскими силами иранском генерале Касеме Сулеймани. Он погиб во время авиаудара ВВС США. По информации американских СМИ, решение о ликвидации генерала принял лично президент Дональд Трамп.

Ключевые цитаты Дональда Трампа:

Об Иране в целом

Читай также: Иран не отдаст Украине черные ящики с разбившегося самолета

“Пока я президент США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. США немедленно введут новые санкции против Ирана. Я прошу НАТО быть более вовлеченными в ситуацию на востоке“ - Дональд Трамп.

О Сулеймани:

Сулеймани был убит. Он был ответственен за худшие преступления - готовил террористов и нападения на гражданских, организовал нападение на посольство США в Багдаде. Он планировал еще нападения. Его руки были в крови. Его нужно было нейтрализовать еще давно. Мы подали сигнал террористам - Трамп

О нападении на американские военные базы в Ираке

Читай также: В Ираке заявили об опасности всеобъемлющей войны

“Американцы и иракцы при иранском ракетном ударе не пострадали, система раннего предупреждения сработала отлично, помогла предупредить об атаке“ - подчеркнул Трамп.

США не хотят использовать свою военную мощь, экономика - лучший сдерживающий фактор против Ирана - президент

Обращение к иранскому народу

Читай также: Война началась. Иран атаковал военные базы США

“Мы хотим, чтобы у вас было светлое будущее. Отличное будущее. Вы этого заслуживаете. Хотим вам процветания и хороших отношений с другими странами. Мы готовы принять мир. Мы готовы работать со всеми, кто к этому тоже готов. Боже, храни Америку" - подытожил Трамп.

Читай также: Кровавые фото: показали тело убитого генерала Сулеймани

Напомним, ранее сообщалось о том, что Иран атаковал американские военные базы в Ираке ракетами малой дальности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram