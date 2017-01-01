В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета

Двигатель самолета загорелся перед взлетом. На борту находились 100 человек, все граждане Израиля.

В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль.

Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.

Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января - Boeing-737.

На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.

Ранее сегодня такой же самолет, Boeing-737 компании МАУ, потерпел крушение в Иране. Погибли все пассажиры. Очевидцы трагедии рассказали , как все было.

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