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В Израиле загорелся двигатель пассажирского самолета

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Двигатель самолета загорелся перед взлетом. На борту находились 100 человек, все граждане Израиля.
 
В Израиле в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион в ночь на 8 января произошло ЧП с самолетом, направлявшимся в Кигали, сообщает в среду, 8 января, Вести Израиль.
 
Самолет был задержан из-за технической неисправности. У лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлетом.
 
Журналист Шарон Идан опубликовал в своем Twitter видео самолета с горящим двигателем. Он отметил, что речь идет о том же типе самолета, который разбился в Иране утром 8 января - Boeing-737.
 
На борту самолета находились более 100 пассажиров - все граждане Израиля. Всех их экстренно высадили из лайнера и вернули в терминал.
 
 
Ранее сегодня такой же самолет, Boeing-737 компании МАУ, потерпел крушение в Иране. Погибли все пассажиры. Очевидцы трагедии рассказали, как все было.

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Теги: самолет, Израиль, аэропорт, ЧП
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Источник: korrespondent.net

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