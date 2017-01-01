Убийство Сулеймани: заявление Эрдогана и Путина

Так, Москва и Анкара заявили, что расценивают убийство Сулеймани как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган на встрече в среду, 8 января, приняли совместное заявление по эскалации ситуации на Ближнем Востоке из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

"Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака. Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе", - говорится в заявлении.

Комментируя нанесение Ираном ракетных ударов по военным базам в Ираке, президенты подчеркнули, что "обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам".

"Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - говорится в заявлении.