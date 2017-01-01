Трамп обратился к нации после ударов Ирана

Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции пртив Ирана.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.

Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления. Он добавил, что Иран отступает и "это хорошо для всего мира".

При этом он заверил, что США готовы к миру с Ираном и обратился к НАТО с просьбой начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

"Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", - сказал он.

Также он объявил о введении новых жестких экономических санкции в отношении "иранского режима".

"По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - сказал Трамп.

Граждане США не пострадали в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, а самим объектам был нанесен лишь минимальный ущерб, добавил Трамп.

"Ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима. Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам", - сказал он. "Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев", - отметил американский лидер.

По его словам, это стало результатом хорошей работы системы раннего оповещения.

Также Трамп заявил, что у США есть "большие и мощные" ракеты. Кроме того, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. По его словам, сейчас США сильнее, чем когда-либо в истории.

Американский президент считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а России и Европе отказаться от действующей.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.

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