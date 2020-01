Глава МИД Канады прокомментировал крушение украинского лайнера

Глава Министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе украинского лайнера в Иране.

"Трагическая новость о рейсе 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины. Наши сердца с близкими погибших, в том числе со многими канадцами. Я был на связи с правительством Украины. Мы будем продолжать информировать канадцев по мере развития ситуации ", - написал Шампань.



Также он отметил, что Правительства Канады и Украины находятся на постоянном контакте в связи с крушением лайнера, на котором находились граждане Канады.

Tragic news regarding Ukraine International Airlines Flight 752. Our hearts are with the loved ones of the victims, including many Canadians. I have been in touch with the government of Ukraine. We will continue to keep Canadians informed as the situation evolves. #PS752