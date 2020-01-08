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Глава МИД Канады прокомментировал крушение украинского лайнера

Комментариев: 1
Франсуа-Филипп Шампань выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе.
Место крушения украинского лайнера
Место крушения украинского лайнера
twitter.com/CGTNOfficial

Глава Министерства иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе украинского лайнера в Иране.  

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"Трагическая новость о рейсе 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины. Наши сердца с близкими погибших, в том числе со многими канадцами. Я был на связи с правительством Украины. Мы будем продолжать информировать канадцев по мере развития ситуации ", - написал Шампань.

Также он отметил, что Правительства Канады и Украины находятся на постоянном контакте в связи с крушением лайнера, на котором находились граждане Канады.


Напомним, среди погибших в авиакатастрофе оказались 29 несовершеннолетних.

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Теги: Канада, крушение лайнера, Иран, Украина
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Комментариев (1)
Хюндай    08.01.2020, 19:50
Оценка:  +1
Хюндай
Двигатель самолета загорелся перед взлетом (Израиль) и тоже Боинг - совпадение не думаю.
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