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Место падения самолета МАУ сняли с вертолета

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На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

 
Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
 
Как сообщалось, бортовые самописцы будут расшифровывать в Иране при участии украинских специалистов и представителей компании производителя самолета Boeing.
 
Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.
 
 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, видео, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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