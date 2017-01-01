Место падения самолета МАУ сняли с вертолета

На видео, снятом с высоты птичьего полета, видно фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.