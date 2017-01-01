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Появились фото баз США в Ираке после ракетного удара

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Опубликовано спутниковое фото последствий удара Ирана по военной базе США. На снимках видны поврежденные ударами ракет ангары и здания.
Карта обстрелов военных баз США в Ираке
Карта обстрелов военных баз США в Ираке
Planet Labs Inc./Middlebury Institute

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января. Об этом сообщает Bloomberg.

На распространенных кадрах, снятых, вероятно, со спутника, показано, что как минимум пять точек на территории военной базы США потерпели повреждения. Снимки были сделаны в 07:52 по всемирному координированному времени (UTC).

 
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к нации после ударов Ирана. Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции против Ирана.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.

 

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Теги: Ирак, США, Иран, обстрел, ракетний удар, военная база
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Источник: korrespondent.net

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