Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие

Американский лидер заявил, что пока он будет президентом, у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия. Трансляция велась на американских телеканалах и на сайте Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

"Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил он, отметив, что удар Тегерана не нанес Вашингтону серьезного ущерба, никто не погиб.

Ранее сообщалось, что Трамп обратился к нации после ударов Ирана . Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции против Ирана.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.