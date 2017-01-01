Украинский самолет готовится к вылету в Иран
Борт с украинскими специалистами, которые должны заняться расследованием авиакатастрофы, готовится к вылету в Тегеран.
Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран. Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook и обнародовал два фото.
Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Как сообщалось, бортовые самописцы будут расшифровывать в Иране при участии украинских специалистов и представителей компании производителя самолета Boeing.
Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.
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