Украинский самолет готовится к вылету в Иран

Борт с украинскими специалистами, которые должны заняться расследованием авиакатастрофы, готовится к вылету в Тегеран.

Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран facebook.com/kirill.timoshenko

Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран. Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook и обнародовал два фото.

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