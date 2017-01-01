Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский самолет готовится к вылету в Иран

Комментариев: 0
Борт с украинскими специалистами, которые должны заняться расследованием авиакатастрофы, готовится к вылету в Тегеран.
Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран
Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран
facebook.com/kirill.timoshenko

Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран. Об этом сообщил заместитель Руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook и обнародовал два фото.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
 
Как сообщалось, бортовые самописцы будут расшифровывать в Иране при участии украинских специалистов и представителей компании производителя самолета Boeing.
 
Самолет с группой украинских экспертов должен вылететь в Иран сегодня вечером.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, крушение самолета, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь