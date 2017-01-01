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Багдад подвергся ракетному обстрелу

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Две ракеты попали в "зеленую зону" в Багдаде в Ираке, где расположены правительственные здания и иностранные объекты.
В Багдаде обстреляли "зеленую" зону
В Багдаде обстреляли "зеленую" зону
almayadeen.net


"Зеленый" район Багдада, в котором располагаются здания посольств иностранных государств, а также правительственные здания, подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал al-Mayadeen вечером 8 января.

"Две ракеты разорвались в "зеленой зоне" Багдада", – говорится в сообщении.   

Отмечается, что сработали сирены воздушной тревоги. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 5 января несколько ракет упали вблизи американского посольства в "зеленой зоне" Багдада.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне в Багдаде, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

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Теги: Ирак, ракеты, Багдад, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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