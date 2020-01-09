Месть за убийство Сулеймани состоялась – Иран

Постпред Ирана при ООН заверил, ракетные обстрелы по американским объектам больше не планируются.



Месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает ТАСС.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены", – сказал он, комментируя речь президента США Дональда Трампа после удара по американской военной базе в Ираке.

Дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону.

"Если США не станут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы поступим так же", – подчеркнул Тахт-Раванчи.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

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