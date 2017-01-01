Армия США сохраняет боевую готовность

Вооруженные силы Соединенных Штатов продолжают оставаться в состоянии боевой готовности.



США рассчитывают на дипломатическое решение конфликта с властями Ирана, однако, Вооруженные силы страны продолжают оставаться в состоянии боевой готовности. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает

США рассчитывают на дипломатическое решение конфликта с властями Ирана, однако, Вооруженные силы страны продолжают оставаться в состоянии боевой готовности. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Reuters

"Не смотря на то, что Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, Вооруженные силы США остаются в боевой готовности", – сказал министр обороны.





Ранее Иран заявил, что отомстил США за проведение операции в Ираке, в результате которой был убит тиранский генерал Касем Сулеймани. 8 января были выпущены ракеты из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном , а хочет продолжить кампанию максимального давления и анонсировал новые санкции против Тегерана.

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