Король Норвегии попал в больницу

Харальд V был госпитализирован из-за головокружения. Медики не обнаружили у него серьезных заболеваний.



Король Норвегии Харальд V попал в больницу в среду, 8 января, сообщила пресс-служба норвежской королевской семьи.

Отмечается, что причиной госпитализации стало головокружение. Никаких серьезных болезней у 82-летнего монарха не обнаружено.

"Ожидается, что король будет выписан из больницы до выходных", - говорится в сообщении.





В 2003-2005 годах король Харальд V тяжело болел, ему были сделаны несколько операций, связанных с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями.



Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола



Ранее сообщалось, что бывший зять короля Норвегии, писатель Ари Бен Из-за недомогания Харальд V уйдет на больничный на две недели. Исполнять обязанности короля будет его сын, кронпринц Хокон.В 2003-2005 годах король Харальд V тяжело болел, ему были сделаны несколько операций, связанных с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями.Ранее сообщалось, что бывший зять короля Норвегии, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством

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