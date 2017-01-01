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Король Норвегии попал в больницу

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Харальд V был госпитализирован из-за головокружения. Медики не обнаружили у него серьезных заболеваний.
Король Норвегии Харальд V
Король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V попал в больницу в среду, 8 января, сообщила пресс-служба норвежской королевской семьи.
 
Отмечается, что причиной госпитализации стало головокружение. Никаких серьезных болезней у 82-летнего монарха не обнаружено.
 
"Ожидается, что король будет выписан из больницы до выходных", - говорится в сообщении.
 
Из-за недомогания Харальд V уйдет на больничный на две недели. Исполнять обязанности короля будет его сын, кронпринц Хокон.

В 2003-2005 годах король Харальд V тяжело болел, ему были сделаны несколько операций, связанных с онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями.

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Ранее сообщалось, что бывший зять короля Норвегии, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством.

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Теги: Больница, Норвегия, король, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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