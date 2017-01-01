Крушение самолета: Bellingcat проверит версию о ракете

Основатель группы интернет-расследователей прокомментировал фото с обломком ракеты, который связывают с падением украинского самолета в Иране.

Группа расследователей Bellingcat проверит версию крушения украинского самолета под Тегераном в результате атаки. Об этом вечером в четверг, 8 января, написал в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

В частности, он пообещал изучить фото с обломками ракеты, распространенных после трагедии.

"До тех пор, пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.

Он указал на то, что существуют другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах, таким образом "нет возможности убедиться, что это в Иране", - говорится в сообщении.

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит разные версии, включая версию о возможной атаке на самолет из ЗРК Тор.

Напомним, накануне начала распространяться версия о ракете. В частности, издание Daily Mail сообщило о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе. В Иране эту версию отрицают и приводят свои доводы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet