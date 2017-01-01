Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Крушение самолета: Bellingcat проверит версию о ракете

Комментариев: 0
Основатель группы интернет-расследователей прокомментировал фото с обломком ракеты, который связывают с падением украинского самолета в Иране.
В Bellingcat прокомментировали фото с обломком ракеты
В Bellingcat прокомментировали фото с обломком ракеты
https://twitter.com/EliotHiggins

Группа расследователей Bellingcat проверит версию крушения украинского самолета под Тегераном в результате атаки. Об этом вечером в четверг, 8 января, написал в Twitter основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

В частности, он пообещал изучить фото с обломками ракеты, распространенных после трагедии.

"До тех пор, пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.

Он указал на то, что существуют другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах, таким образом "нет возможности убедиться, что это в Иране", - говорится в сообщении.

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит разные версии, включая версию о возможной атаке на самолет из ЗРК Тор.

Напомним, накануне начала распространяться версия о ракете. В частности, издание Daily Mail сообщило о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе. В Иране эту версию отрицают и приводят свои доводы.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, ракета, крушение, расследование, крушение самолета, Bellingcat
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь