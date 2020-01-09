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В НАТО рассказали о переговорах с Трампом по Ближнему Востоку

Комментариев: 6
Генсек Альянса и президент США согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность.
Йенс Столтенберг и Дональд Трамп (архивное фото)
Йенс Столтенберг и Дональд Трамп (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 8 января, в ходе телефонного разговора обсудили события на Ближнем Востоке, ситуацию в регионе и роль НАТО. Об этом сообщила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

"Президент попросил генерального секретаря, чтобы НАТО была активнее вовлечена на Ближнем Востоке. Они согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. Они также договорились поддерживать тесный контакт по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что НАТО играет ключевую роль в борьбе с международным терроризмом, в том числе посредством учебных миссий в Ираке и Афганистане и в качестве члена глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Напомним, накануне вечером Трамп обратился к нации после ударов Ирана и анонсировал новые санкции против Тегерана, в то же время подчеркнув, что не будет стремиться к военной эскалации.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Теги: Ближний Восток, США, НАТО, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Туземун    09.01.2020, 09:49
Оценка:  -5
Туземун
Министр Иностранных Дел Великобритании в интервью заявил: "США имели право уничтожить людей на территории чужого государства в рамках международного права, если эти люди предоставляли опасность"
Туземун    09.01.2020, 09:49
Оценка:  -5
Туземун
И никто из журналистов не догадался его спросить: а имеет ли Россия право уничтожать людей на территории Великобритании?
BROKER666    09.01.2020, 09:51
Оценка:  +4
BROKER666
это называется превентивный удар... если была хоть малейшая вероятность гибели граждан США от терракта который планировал иран и сулеймани в частности то трамп поступил правильно... тем более не погиб никто из мирных жителей
BROKER666    09.01.2020, 09:53
Оценка:  +4
BROKER666
абсолютно идентичный повтор ликвидации Дудаева каганатом
BROKER666    09.01.2020, 09:54
Оценка:  +4
BROKER666
твои двойные стандарты ни в песду ни в красную армию
BROKER666    09.01.2020, 09:24
Оценка:  +4
BROKER666
шо за бред? - какое отношение НАТО имеет к ближнему востоку? блок создан для защиты членов от внешней агрессии, но никак не для агрессии против кого бы то ни было... или президент США не знаком с Доктриной НАТО?
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