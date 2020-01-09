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Крушение самолета: Иран опубликовал отчет

Комментариев: 1
Организация гражданской авиации Ирана обнародовала предварительный отчет по авиакатастрофе украинского самолета под Тегераном.
Иран опубликовал отчет по крушению самолета МАУ
Иран опубликовал отчет по крушению самолета МАУ

Украинский самолет потерпевший крушение в Иране, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Об этом говорится в первоначальном расследовании крушения, которое проводит Организация гражданской авиации Ирана. Соответствующий документ в четверг, 9 января, обнародовало агентство Tasnim.

"Самолет загорелся в воздухе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу", - говорится в отчете.

В Организация гражданской авиации Ирана также отметили, что "после столкновения с землей произошел взрыв".

Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт, отмечается в первоначальном расследовании.

"Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся", - говорится в отчете. Также отмечается, что "в момент крушения самолет возвращался в аэропорт".

Кроме того, согласно отчету, от экипажа самолета "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

Напомним, Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, Отчет, крушение, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    09.01.2020, 09:56
Оценка:  +3
МаксимУм
Что бы вернуться обратно надо освободить ВПС и воздушное пространство... А если экипаж не обращался к диспетчерам, то здесь что то не так...
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