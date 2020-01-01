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Камера видеонаблюдения сняла крушение самолета МАУ

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В Сети появилось новое видео момента падения пассажирского лайнера, во время которого погибли 176 человек.
Падению предшествовала вспышка
Падению предшествовала вспышка
скриншот

Падение украинского самолета под Тегераном зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Об этом в четверг, 9 января, сообщает Европейская правда.

На кадрах видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки, после чего повсюду появляются островки огня.

Напомним, накануне появилось видео, снятое на телефон очевидцем авиакатастрофы.

Как известно, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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