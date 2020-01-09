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Часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна

Комментариев: 1
В предварительном отчете Ирана о крушении самолета МАУ сказано, что часть технических данных самолета и записей разговоров пилотов была утеряна.
Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ
Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ

Часть данных с двух бортовых самописцев разбившегося самолета МАУ была утеряна. Об этом сказано в отчете иранских следователей в четверг, 9 января.

Как заявили следователи, два черных ящика были повреждены, поэтому часть технических данных самолета и записей переговоров из кабины была утеряна.

Напомним, накануне появилось видео, снятое на телефон очевидцем авиакатастрофы.

Как известно, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, падение, крушение, МАУ, черный ящик, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    09.01.2020, 11:12
Оценка:  +6
МаксимУм
Крики "Ракета" или "Нас сбили" иранские диспетчеры не слышали и записи пилотов как то подозрительно пропали...
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