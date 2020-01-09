Часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна

В предварительном отчете Ирана о крушении самолета МАУ сказано, что часть технических данных самолета и записей разговоров пилотов была утеряна.

Часть данных с двух бортовых самописцев разбившегося самолета МАУ была утеряна. Об этом сказано в отчете иранских следователей в четверг, 9 января.

Как заявили следователи, два черных ящика были повреждены, поэтому часть технических данных самолета и записей переговоров из кабины была утеряна.

Напомним, накануне появилось видео, снятое на телефон очевидцем авиакатастрофы.

Как известно, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

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