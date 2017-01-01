Пожары в Австралии усилились: готовится эвакуация

Власти готовят новую массовую эвакуацию из-за очередной волны зноя, усилившей пожары. Сейчас огонь угрожает нескольким городам и общинам.

На густонаселенном юго-востоке Австралии власти готовят новую массовую эвакуацию в связи с усилением пожаров. Об этом сообщает Reuters в четверг, 9 января.

"Если вы получили инструкции выехать, вы должны выехать. Это единственный способ гарантировать вашу безопасность. Находиться в некоторых из этих мест опасно: там мы не гарантируем вашу безопасность", - заявил премьер штата Виктория Даниэль Эндрюс.

Напомним, в результате масштабных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы огонь унес жизни более 20 человек и уничтожил тысячи домов.

По данным экологов, погибли более миллиарда животных.

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