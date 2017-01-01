Уточненные данные о крушении самолета МАУ передала компания из США

Компания использует спутниковые данные для сбора наиболее подробной информации о перелетах, а также уже сотрудничала со следствием, разбиравшемся в авиакатастрофе Boeing 737 Max в Эфиопии.

Компания Aireon из США передала данные о движении разбившегося в Иране самолета МАУ "компетентным органам, которые проводят расследование". Об этом со ссылкой на представительницу Aireon сообщает DW в четврег, 9 января.

Aireon специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию, чем обычно доступная на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

Компания уже предоставляла уточненные данные о Boeing 737 Max, разбившегося в Эфиопии в 2019 году, что позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии.

Напомним, что ранее камера видеонаблюдения сняла крушение самолета МАУ. В Сети появилось новое видео момента падения пассажирского лайнера, во время которого погибли 176 человек.

Также сообщалось, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утеряна. В предварительном отчете Ирана о крушении самолета МАУ сказано, что часть технических данных самолета и записей разговоров пилотов была утеряна.

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