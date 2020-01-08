Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трюдо и Трамп обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

Комментариев: 0
Лидера двух стран подчеркнули необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии.
Дональд Трамп и Джастин Трюдо
Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, по телефону обсудили крушение украинского самолета в Иране. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

Отмечается, что Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и последующих шагах по Иране.

"Президент Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета Международных авиалиний Украины. Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Кроме того, главы государств договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 63 гражданина Канады.

США готовы помочь Украине в связи с катастрофой Boeing – Помпео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, США, Канада, Трамп, крушение самолета, Джастин Трюдо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь