Трюдо и Трамп обсудили расследование авиакатастрофы в Иране

Лидера двух стран подчеркнули необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, по телефону обсудили крушение украинского самолета в Иране. Об этом сообщила пресс-служба канадского премьера.

Отмечается, что Трамп и Трюдо также обменялись мнениями относительно ситуации в Ираке и последующих шагах по Иране.

"Президент Трамп выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате катастрофы самолета Международных авиалиний Украины. Два лидера обсудили необходимость тщательного расследования, чтобы определить причину аварии", - говорится в заявлении.

Кроме того, главы государств договорились поддерживать связь и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества для продвижения безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 63 гражданина Канады.

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