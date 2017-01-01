Опубликовано новое видео падения самолета МАУ
В интернете появилось еще одно видео падения самолета МАУ в Иране, опубликованное в четверг, 9 января.
Пассажир автомобиля снимал дорогу перед собой, когда обратил внимание на загоревшийся самолет, стремительно падающий на землю.
На ролике видно, как горящий самолет падает, а вспышка от взрыва при столкновении с землей на несколько мгновений озаряет горизонт.
Напомним, накануне появилось видео, снятое на телефон очевидцем авиакатастрофы.
Как известно, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.
Авиакатастрофа МАУ на фоне атаки Ирана. Главное
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