Опубликовано новое видео падения самолета МАУ

На записи видно, что самолет загорелся в воздухе, а затем начал стремительно падать, объятый пламенем. После падения видно яркую вспышку света, на время осветившую весь горизонт.

В интернете появилось еще одно видео падения самолета МАУ в Иране, опубликованное в четверг, 9 января.

Пассажир автомобиля снимал дорогу перед собой, когда обратил внимание на загоревшийся самолет, стремительно падающий на землю.

На ролике видно, как горящий самолет падает, а вспышка от взрыва при столкновении с землей на несколько мгновений озаряет горизонт.

Напомним, накануне появилось видео, снятое на телефон очевидцем авиакатастрофы.

Как известно, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

Авиакатастрофа МАУ на фоне атаки Ирана. Главное

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