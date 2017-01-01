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В Мали 18 миротворцев ООН пострадали при ракетном обстреле

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На военной базе в населенном пункте Тессалит размещены представители ООН, Франции и Мали.
Конвой миротворцев ООН в Мали
Конвой миротворцев ООН в Мали
ООН

На севере африканской страны Мали незвестные произвели ракетный обстрел военной базы миротворцев ООН. Пострадали по меньшей мере 20 человек, включая 18 миротворцев, сообщает Reuters со ссылкой на представителя миссии ООН в Мали Оливера Сальгадо в четверг, 9 января.

По данным агентства, шесть человек получили серьезные ранения. Отмечается, что на базе, расположенной в населенном пункте Тессалит, размещены представители ООН, Франции и Мали.

Подробности инцидента пока не приводятся. Также никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Напомним, в конце ноября в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов. Об этом сообщила администрация французского президента Эммануэля Макрона.

Также сообщалось, что на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман и убили 54 человека.

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Теги: Миротворцы, ООН, ракета, ракеты, миротворцы ООН, обстрел, Мали, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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