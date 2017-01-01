В Мали 18 миротворцев ООН пострадали при ракетном обстреле

На военной базе в населенном пункте Тессалит размещены представители ООН, Франции и Мали.

На севере африканской страны Мали незвестные произвели ракетный обстрел военной базы миротворцев ООН. Пострадали по меньшей мере 20 человек, включая 18 миротворцев, сообщает Reuters со ссылкой на представителя миссии ООН в Мали Оливера Сальгадо в четверг, 9 января.

По данным агентства, шесть человек получили серьезные ранения. Отмечается, что на базе, расположенной в населенном пункте Тессалит, размещены представители ООН, Франции и Мали.

Подробности инцидента пока не приводятся. Также никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Напомним, в конце ноября в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов. Об этом сообщила администрация французского президента Эммануэля Макрона.

Также сообщалось, что на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман и убили 54 человека.

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