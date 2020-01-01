Иран призвал к расследованию катастрофы другие страны

Другие страны будут привлечены к расследованию авиакатастрофы в рамках приложения 13 к Чикагской конвенции.

Иран официально пригласил к участию в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ представителей США и других стран, о чем заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, пишет ЕП

Об этом стало известно во время представления предварительного расследования катастрофы в Тегеране.

"Абедзаде заявил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов", - говорится в пресс-релизе Управления гражданской авиации Ирана.

Приложение, на которое ссылается Абедзаде, содержит обязательные требования к процедуре расследования авиационных катастроф и определяет, какие государства могут принимать участие в расследовании. В частности, речь идет о государстве, где произошла катастрофа, государстве, где зарегистрировано судно, государстве-операторе судна, а также государстве-разработчике и государстве-производителе судна.

По словам Абедзаде, Иран сразу после катастрофы направил сообщение об инциденте в Украину как страну, где зарегистрирован самолет, и США - как страну, где находится штаб-квартира Boeing. Также Иран проинформировал Швецию и Канаду, чьи граждане находились на борту, добавил он.

Еще глава управления опроверг информацию СМИ об отказе Ирана передавать черные ящики с самолета другим странам. По его словам, в ответ на вопрос журналиста он лишь "предоставил объяснения юридической процедуры расследования катастроф, в частности, что единственным источником расследования является (иранский) следственный комитет".

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