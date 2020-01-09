Хозяин начал догадываться, что с гостем что-то не так, только спустя несколько дней, после того, как ударил его бревном по голове.

В одной из деревень Витебской области Беларуси труп гостя несколько дней сидел за праздничным столом, пока его не нашли правоохранители. Об этом в четверг, 9 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных правоохранителей.

Милиционер сообщил, что к ним обратилась жительница деревни Черессы, которая рассказала, что ее супруг уже несколько дней не ночевал дома. Правоохранители выяснили, что в последний раз его видели в гостях у односельчанина, который недавно вернулся из России, где был на заработках.

"Сотрудники уголовного розыска проверили эту информацию и обнаружили пропавшего. Его труп находился в кресле за праздничным столом, где с 30 декабря 2019 года шло бурное застолье. Предварительно, смерть наступила ночью 6 января", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, установлено, что между хозяином дома, где на протяжении недели проходило новогоднее застолье, и его односельчанином ночью произошел конфликт, в ходе которого хозяин ударил гостя по голове бревном.

"Но из-за того, что гость сидел за столом в капюшоне, хозяин, по его признанию, не понял, что нанес серьезную травму. Прошло несколько дней, прежде чем он начал догадываться, что с гостем что-то не так. Милицию вызывать не стал", - рассказали правоохранители.

Как установила экспертиза, у мужчины 1969 года рождения имелась закрытая черепно-мозговая травма, от которой, предположительно, он и скончался.

В отношении подозреваемого, хозяина дома 1966 года рождения, возбуждено уголовное дело, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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