Появилось видео базы США в Ираке после обстрела
В Сети появилось видео, на котором видны последствиями ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака. Его в среду, 8 января, опубликовал один из пользователей в Instagram.
Как видно на ролике, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.
SOLDADO BORICUA GRABA ATAQUE A BASE AMERICANA AYER. Una soldado boricua, quien no quiso revelar su identidad por razones obvias, nos envi'o estas im'agenes del ataque de los misiles iran'ies a la base americana de Al-Assad. "Ese era el 'area de dormir de nosotros, so’ todo ah'i se quem'o incluso los soldados no tenemos ni uniformes ni nada #MoluscoNews #ELMoluscoDePuertoRico
Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.
В тот же день стало известно, что вследствие обстрела жертв не было.
Появились фото баз США в Ираке после ракетного удара
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Иран стреляет - В каждой ракете по 500кг взрывчатки, 10 ракет - жертв нет.
США и союзники выпускают томогавков по Сирии, 100+ ракет - жертв 0 - 10.
Странно все это как-то.