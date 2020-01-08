Появилось видео базы США в Ираке после обстрела

По территории базы разбросаны обломки конструкций и осколки, а здания практически полностью разрушены.

В Сети появилось видео, на котором видны последствиями ракетного удара по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака. Его в среду, 8 января, опубликовал один из пользователей в Instagram.

Как видно на ролике, в результате обстрела были разрушены здания, кроме того, по территории разбросано множество осколков, оставшихся от ракеты.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

В тот же день стало известно, что вследствие обстрела жертв не было.

Появились фото баз США в Ираке после ракетного удара

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