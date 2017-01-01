Возле места крушения лайнера МАУ нашли обломки ракеты - СМИ

Опубликовано фото детали ракеты, которую якобы нашли на месте крушения украинского самолета.

Вблизи места падения самолета МАУ в Иране нашли деталь, похожую на часть ракеты зенитного комплекса “Тор-М1“. Об этом сообщает британское издание The Sun.

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Фотографию обломка ракеты опубликовал на своей странице в Twitter иранский активист Ашкан Монфаред.



“Это фрагмент, найденный на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавший перед жилым домом. Разве у самолета есть нечто подобное? Разве это не ракета?“, - написал Мофаред.



При этом, Мофаред не опубликовал никаких доказательств того, что данное фото является подлинным. Также активист не предоставил фактов, что часть ракеты действительно было найдена рядом с местом крушения самолета МАУ.

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Отметим, что после публикации фото, страница Мофареда была заблокирована в Twitter.



Российская система противовоздушной обороны “Тор-М1“ в настоящее время находится на вооружении иранских военных.

Ашкан Монфаред/Twitter

Напомним, попадание ракеты ПВО - среди основных вероятных причин гибели Боинга МАУ.

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