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Во Франции начались очередные демонстрации против пенсионной реформы

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В стране продолжается общенациональная забастовка, в рамках которой это уже четвертая демонстрация. Из-за демонстрации усугубились проблемы с общественным транспортом и железной дорогой.
Во Франции проходят массовые демонстрации против пенсионной реформы
Во Франции проходят массовые демонстрации против пенсионной реформы

Массовые демонстрации против пенсионной реформы проходят во Франции. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 9 января.

Четвертая массовая демонстрация проходит в 36-й день общенациональной забастовки. В связи с акциями усилились перебои в функционировании национальной железной дороги и общественного транспорта, в частности в Париже.

Следующий раунд переговоров между правительством и профсоюзами назначен на пятницу. Но это не исключает продолжения массовых акций протеста в субботу, поскольку предыдущие переговоры 7 января потерпели неудачу.

Пенсионной реформой недовольны работники транспортной отрасли, которые потеряют возможность выйти на пенсию после 51 года. Также реформа повлияет на профессиональную карьеру танцовщиц балета, которые сейчас могут выходить на пенсию в 42 года. В забастовках также участвуют работники образования, медики, представители многих других отраслей.

К забастовке также присоединились представители нефтеперерабатывающей отрасли и работники хранилищ нефтепродуктов, которые грозят блокировать доступ к хранилищам, что может привести к ухудшениям поставок нефтепродуктов на рынок.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
 
Ранее в Париже во время протестов задержали 90 человек. Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.

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Теги: Забастовки, митинг, Франция, протесты, протест, акция, митинги, пенсионная реформа
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Источник: korrespondent.net

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