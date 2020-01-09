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В Абхазии заявили о попытке госпереворота

Комментариев: 2
Оппозиция штурмует резиденцию президента непризнанной "республики", требуя признать незаконными результаты выборов.

В администрации президента непризнанной Абхазии заявили о попытке госпереворота после штурма админздания в Сухуме, сообщает Интерфакс в четверг, 9 января.

"Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили в администрации.

По данным СМИ, около 12:00 протестующие начали штурм администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Сообщается, что митингующие уже выломали дверь и ворвались внутрь админздания. Люди требуют признать результаты последних выборов незаконными. Во втором туре победил Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. 

Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, который ранее требовал отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

Ранее в Украине заявили, что не признают так называемые президентские выборы в Абхазии, состоявшиеся в конце лета.

 

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Теги: протесты, Абхазия, переворот, штурм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    09.01.2020, 15:12
Оценка:  +9
Letohradek
А шош такое... Накушались рюскаго мира? ))
Graddfeydd    09.01.2020, 15:42
Оценка:  +6
Graddfeydd
Та то, наверное, у россиюшки бабло заканчивается своих ублюдков подкармливать - им же нужно еще Рамзану Ахматовичу дань платить, а тут шушера какая-то. "Русский мир" сам по себе нежизнеспособный - без "братской любви" (оружие, ихтамнеты, "гумконвои" и т.д.) разваливается.
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