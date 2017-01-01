Посол Украины призвал Израиль не вмешиваться в исторические вопросы

Посол Украины призвал Израиль не вмешиваться в вопросы национальной памяти Украины.

9 января посол Украины Геннадий Надоленко провел встречу с МИД Израиля, в ходе которой дипломаты обсудили резонансное заявление послов Израиля и Польши. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Израиле.

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“9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши в Украине от 2 января 2020 года“, - сообщили в ведомстве.

Недоленко подчеркнул, что дискуссии в сфере национальной памяти должны проходить на уровне историков и экспертов.



Напомним, 2 января посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий выступили против чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры.

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