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Посол: Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере

Комментариев: 2
Посол Израиля сообщил о контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.
Посол сообщил Израилю позицию Украины по Бандере
Посол сообщил Израилю позицию Украины по Бандере

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко сообщил израильской стороне позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. Об этом сообщило в Facebook Министерство иностранных дел Украины.

Так, 9 января Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля сообщил израильской стороне позицию по контрпродуктивности публичной дискуссии, которая проводится послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Республики Польша в Украине от 2 января из-за марша в честь Степана Бандеры.

Как сообщили в МИДе, посол Украины подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов.

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией. 

Позже МИД Украины ответил Польше и Израилю. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

На это посольство Польши заявило, что шокировано заявлением пресс-секретаря МИД Украины о почитании Степана Бандеры.

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Теги: Украина, Бандера, Израиль, посольство, Степан Бандера, посол
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tulchanin    09.01.2020, 15:54
Оценка:  +1
tulchanin
И в чем компромисс ? Из статьи следует что Украина заявила Израилю: "Не лезьте в наши внутренние дела! ". Причем же тут компромисс и что на это ответил Израиль ? Непонятно...
Из_бана    09.01.2020, 16:04
Оценка:  +1
Из_бана
Видимо Украина напомнила Израилю, слова еврейского археолога Герцога, что на территории современного государства Израиль не найдено ничего, что бы подтверждало из библейскую историю. Поэтому пусть оккупанты палестинской земли помалкивают в тряпочку.
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