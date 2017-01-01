Появилось видео подготовки Ирана к атакам на базы США

В сети появилось видео, как Иран готовился к ракетным ударам по военным базам США, ролик появился в Twitter Press TV.

На кадрах видно, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовили к запуску ракеты на неизвестной подземной базе Ирана, включая момент прицеливания по американским объектам. В конце ролика под эпическую музыку показаны сами удары.

Ранее 9 января сообщалось, что постоянный представитель Ирана при ООН назвал "немыслимым" призыв американского президента Дональда Трампа к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Исламская республика считает США виновными в эскалации конфликта.

Напомним, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это был ответ на ликвидацию в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани военными США.

Операция получила название "Мученик Сулеймани". По американским военным объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля — земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.