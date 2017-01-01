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Появилось видео подготовки Ирана к атакам на базы США

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В ролике показано, как военные КСИР готовятся к ракетным ударам по военным базам США. В конце видео запечатлена сама атака.
 
В сети появилось видео, как Иран готовился к ракетным ударам по военным базам США, ролик появился в Twitter Press TV.
 
На кадрах видно, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовили к запуску ракеты на неизвестной подземной базе Ирана, включая момент прицеливания по американским объектам. В конце ролика под эпическую музыку показаны сами удары.
 
 
Ранее 9 января сообщалось, что постоянный представитель Ирана при ООН назвал "немыслимым" призыв американского президента Дональда Трампа к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Исламская республика считает США виновными в эскалации конфликта.
 
Напомним, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это был ответ на ликвидацию  в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани военными США. 
 
Операция получила название "Мученик Сулеймани". По американским военным объектам были выпущены около двух десятков ракет класса "земля — земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.
 
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Теги: Ирак, США, Иран, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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