Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гражданина Канады не пустили на фатальный рейс МАУ, его жена погибла

Комментариев: 0
В аэропорту Тегерана билет мужчины назвали недействительным.
Мохсен Ахмадипур и Ружа Азадиан
Мохсен Ахмадипур и Ружа Азадиан
Оttawa Сitizen

43-летний гражданин Канады Мохсен Ахмадипур не смог попасть на рейс из Тегерана в Киев из-за путаницы с билетом. Его жена была на борту и погибла во время авиакатастрофы. Об этом пишет канадское издание Оttawa Сitizen. 

Читай также: “Было предчувствие“: Пилот рассказал, как его сняли с фатального рейса

Семейная пара планировала улететь после отдыха у своих родных в Иране. В аэропорту Тегерана Мохсен сообщили, что его билет “больше не действителен“. Он попросил жену лететь без него, а сам должен был вылететь следующим рейсом. 

О катастрофе он узнал в аэропорту, когда покупал билет на ближайший рейс.

Напомним, очевидец рассказал, что пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Канада, МАУ, крушение, Тегеран
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь