Гражданина Канады не пустили на фатальный рейс МАУ, его жена погибла

В аэропорту Тегерана билет мужчины назвали недействительным.

43-летний гражданин Канады Мохсен Ахмадипур не смог попасть на рейс из Тегерана в Киев из-за путаницы с билетом. Его жена была на борту и погибла во время авиакатастрофы. Об этом пишет канадское издание Оttawa Сitizen.

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Семейная пара планировала улететь после отдыха у своих родных в Иране. В аэропорту Тегерана Мохсен сообщили, что его билет “больше не действителен“. Он попросил жену лететь без него, а сам должен был вылететь следующим рейсом.



О катастрофе он узнал в аэропорту, когда покупал билет на ближайший рейс.



Напомним, очевидец рассказал, что пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана.

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