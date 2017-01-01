Гражданина Канады не пустили на фатальный рейс МАУ, его жена погибла
43-летний гражданин Канады Мохсен Ахмадипур не смог попасть на рейс из Тегерана в Киев из-за путаницы с билетом. Его жена была на борту и погибла во время авиакатастрофы. Об этом пишет канадское издание Оttawa Сitizen.
Читай также: “Было предчувствие“: Пилот рассказал, как его сняли с фатального рейса
Семейная пара планировала улететь после отдыха у своих родных в Иране. В аэропорту Тегерана Мохсен сообщили, что его билет “больше не действителен“. Он попросил жену лететь без него, а сам должен был вылететь следующим рейсом.
О катастрофе он узнал в аэропорту, когда покупал билет на ближайший рейс.
Напомним, очевидец рассказал, что пилот МАУ отвел лайнер от жилых кварталов Тегерана.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.