В Бразилии на парковке застрелили мэра города

В мужчину дважды выстрелили на парковке у здания мэрии. После этого стрелок попытался покончить с собой, мотивы его действий выясняют правоохранители.

В Бразилии в результате покушения погиб мэр города Имбуйя Жуау Швамбах. Об этом сообщил портал G1 в четверг, 9 января.

В мэра дважды выстрелили на парковке у здания горадминистрации, после чего стрелок попытался покончить с собой, заявила полиция. Мотивы преступника выясняются.

С конца декабря это третий случай убийства городского главы в Бразилии. Предыдущие два случая произошли в северо-восточном штате Сеара и юго-восточном Сан-Паулу.

Отмечается, что мужчина занял пост мэра по итогам выборов 2016 года. До этого он дважды был вице-мэром и местным депутатом.

Напомним, что ранее в Бразилии в грузовике нашли семь трупов. Все обнаруженные тела в грузовике мужские. По предварительным данным, они имели отношение к преступным бандам.

Также сообщалось, что Бразилия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим. Президент Жаир Болсонару подтвердил приверженность идее переноса посольства Бразилии в Иерусалим.

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