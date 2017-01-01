Вандал поджег деревянную статую Трампа
В словенском городе Моравце неизвестный сжег деревянную статую президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press.
Статуя была установлена еще в прошлом году и привлекала много туристов. Скульптура была в виде главы Белого дома в костюме голубого цвета, красном галстуке и с поднятым вверх кулаком.
Мэр Моравце Милан Балажиц считает, что такой вандализм символизирует существующую в обществе "нетерпимость к художественным проектам".
Отмечается, что статуя сгорела дотла. Полиция разыскивает злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Лондоне вандал повредил картину Пикассо за $26 млн. 20-летний Шакил Масси порезал картину 1944 года под названием Бюст женщины.
Также напомним, что в Нью-Йорке на Уолл-стрит мужчина ударил статую Атакующего быка металлическим предметом, похожим на банджо.
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